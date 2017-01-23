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Мурманская область. Арктика23.01.17 09:56

Житель Кандалакши, украв охотничье ружьё, подставил его владельца, который хранил его дома незаконно

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» стало известно, что ранее судимый за кражу безработный житель Кандалакши 1972 года рождения украл из частного дома гладкоствольное охотничье ружьё. Полицейские провели обыск в квартире северянина и нашли огнестрельное оружие, подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Северянин признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что забрался в частный дом, разбив окно, чтобы украсть что-нибудь, однако ничего ценного, кроме охотничьей двустволки, не обнаружил. Забрав ружьё, он отправился домой, намереваясь в дальнейшем продать его.

Полицейские провели проверку и выяснили, что оружие официально не зарегистрировано ни на одного человека. Владелец охотничьего ружья модели ТОЗ Б 16 с заявлением о краже в полицию не обращался. Установив личность хозяина дома, оперативники опросили жителя Кандалакши 1966 года рождения и выяснили, что тот получил двустволку в наследство от деда-охотника. О том, что ружьё пропало, он не стал заявлять в полицию, так как боялся наказания за незаконное хранение огнестрельного ружья.

За кражу ружья в отношении ранее судимого 44-летнего кандалакшанина следователем полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, 50-летний житель Кандалакши за нарушение правил хранения оружия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 20.8 Кодекса об административных прправонарушениях Российской Федерации в виде административного ареста на 10 суток. Оружие изъято.

 

 

 

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