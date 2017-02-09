Житель Карелии, приехав в Апатиты, умудрился ограбить квартиру и устроить драку в общественном месте

Сотрудники дорожно-патрульной службы г.Апатиты, находясь на маршруте патрулирования, задержали мужчину, который устроил драку в общественном месте. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он нашёл повод словесно задеть случайного прохожего.

Злоумышленника доставили в отдел полиции и установили его личность. Выяснилось, что житель Карелии 1992 года рождения приехал в Мурманскую область в гости к знакомым. У задержанного имелись при себе две гитары, что вызвало у полицейских определенные подозрения.

Оперативники не ошиблись. Пока мужчину опрашивали, в дежурную часть обратился житель города Апатиты 1985 года рождения. Он сообщил, что из его квартиры по улице Дзержинского путем выбивания двери была совершена кража имущества. Неизвестный похитил 2 гитары на общую сумму 12 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи в отношении жителя Карелии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ. Подозреваемого может ожидать наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.