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Мурманская область. Арктика16.02.17 11:10

Житель Кировска стал рецидивистом в 16 лет

Прокуратурой города Кировска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка, проживающего в городе Кировске, ранее судимого за кражи и обвиняемого в совершении 5 преступлений против собственности различной тяжести, одно из которых было совершено совместно с другим несовершеннолетним.

Подросток, в период нахождения под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сумел совершить ещё несколько преступлений, в связи с чем, был задержан сотрудниками полиции, далее судом мера пресечения ему была заменена на заключение под стражу.

В ходе судебного заседания несовершеннолетние подсудимые полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях, что было учтено судом при назначении наказания.

Приговором Кировского городского суда 16-летний житель Кировска признан виновным в 5 кражах, и путём частичного сложения наказаний, с учетом имеющейся у него судимости, окончательно ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Другому несовершеннолетнему назначены исправительные работы сроком на 8 месяцев с удержанием в доход государства 5% от заработка с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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