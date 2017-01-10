В России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяСегодня в Хибинах проведут спуск снежных лавин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.01.17 10:58

Житель Ковдора, находясь в местах лишения свободы, из мести заявил в полицию о краже, которую якобы совершил его брат

В отдел полиции по Ковдорскому району МО МВД России «Полярнозоринский» поступило заявление от жителя Ковдора 1984 года рождения о том, что его обокрал родной брат. Заявитель на момент написания заявления отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу. При подаче заявления он был в установленном порядке уведомлен об уголовной ответственности за ложное сообщение о преступлении.

Сотрудниками полиции по факту была проведена проверка, в ходе которой установлено, что на самом деле кражи не было. Житель Ковдора, неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, в марте 2016 года в очередной раз освободился из мест лишения свободы. Брат принял его и поселил в своей квартире, однако через месяц ковдорчанин обокрал своего родственника.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, житель Ковдора был осужден к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Находясь в исправительной колонии, он решил отомстить своему брату и написал на него заявление в полицию, указав, что родственник украл из принадлежащего ему гаража вещи (аппаратуру, строительные материалы). В ходе проверки сотрудники полиции установили, что у заявителя никогда не было в собственности гаража, а имущество, которое у него якобы украли, на самом деле принадлежит его брату.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту заведомо ложного сообщения о преступлении в отношении осужденного следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 306 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 420 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Хорошие новости». Информационная программа12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области объём бюджетных инвестиций в основной капитал увеличился в 1,5 разаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорого-PRO ВалютуУтро у рубля не заладилосьРубль продолжает укрепляться-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на с 10 январяНовый порядок оплаты услуг ЖКХ и правила общественного жилищного контроля утвердил премьер-министр РФ-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения