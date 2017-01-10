Житель Ковдора, находясь в местах лишения свободы, из мести заявил в полицию о краже, которую якобы совершил его брат

В отдел полиции по Ковдорскому району МО МВД России «Полярнозоринский» поступило заявление от жителя Ковдора 1984 года рождения о том, что его обокрал родной брат. Заявитель на момент написания заявления отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу. При подаче заявления он был в установленном порядке уведомлен об уголовной ответственности за ложное сообщение о преступлении.

Сотрудниками полиции по факту была проведена проверка, в ходе которой установлено, что на самом деле кражи не было. Житель Ковдора, неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, в марте 2016 года в очередной раз освободился из мест лишения свободы. Брат принял его и поселил в своей квартире, однако через месяц ковдорчанин обокрал своего родственника.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, житель Ковдора был осужден к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Находясь в исправительной колонии, он решил отомстить своему брату и написал на него заявление в полицию, указав, что родственник украл из принадлежащего ему гаража вещи (аппаратуру, строительные материалы). В ходе проверки сотрудники полиции установили, что у заявителя никогда не было в собственности гаража, а имущество, которое у него якобы украли, на самом деле принадлежит его брату.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту заведомо ложного сообщения о преступлении в отношении осужденного следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 306 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.