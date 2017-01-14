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Мурманская область. Арктика14.01.17 07:50

Житель Мончегорска, обвиняемый в незаконном лишении свободы двух лиц, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мончегорска. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц). 

По версии следствия, в апреле 2016 года в дневное время злоумышленник, 1975 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с двумя малознакомыми ему гражданами во дворе одного из домов в городе Мончегорске, угрожая применением насилия и подавив их волю к сопротивлению, заставил залезть в багажник легкового автомобиля, после чего запер в багажнике и вывез их на указанном автомобиле в лесополосу в районе города Мончегорска для дальнейшего разбирательства. Воспользовавшись подходящим моментом, потерпевшим, 1994 и 1989 годов рождения удалось убежать.

Органом предварительного следствия СК России по данному уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, которая позволила установить событие совершенного преступления: осмотры мест происшествий, выемки и осмотры вещественных доказательств, показания свидетелей, комплекс судебных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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