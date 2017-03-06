Житель Оленегорска незаконно получал пособие по безработице

Прокуратурой города Оленегорска Мурманской области утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении Е-ва Сергея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, проведенной в Центре занятости населения. В ходе проверки был выявлен факт незаконного получения пособия по безработице в размере 56009 рублей. Установлено, что Е-ов в период выплаты пособия по безработице получал доход от выполнения трудовых обязанностей. Свою вину мужчина признал в полном объёме и раскаялся в содеянном.

В рамках расследования уголовного дела прокуратурой города в интересах государства в порядке ст.44 УПК РФ предъявлен иск к Е-ву о взыскании с него похищенных денежных средств.