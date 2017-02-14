МОРЕ ДОБРОТЫ: Даня Фёдоров, герой - будущий полицейский, надеется на помощь земляковВ России бедность воспроизводится в следующем поколении
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.02.17 09:38

Житель Оленегорска ограбил пенсионерку в её собственной квартире

В полицию Оленегорска поступило сообщение от пенсионерки 1923 года рождения. Пожилая жительница Оленегорска сообщила полицейским, что неизвестный ограбил её в собственной квартире.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что она вышла в подъезд, чтобы проверить почту, дверь в квартиру оставила открытой. Неизвестный накинул не неё сзади тряпку и затащил в квартиру, где уложил пожилую женщину на диван и связал ей тряпками руки. После этого он спросил её, где находятся деньги, так как пенсионерка только что получила пенсию. Узнав, где лежат денежные средства, он забрал 30 тысяч рублей, после чего развязал женщине руки и вышел из квартиры.

Потерпевшая не смогла описать подозреваемого в грабеже, так как не видела его. Установить очевидцев происшествия не удалось, так как ограбление произошло в дневное время и большинство соседей находилось на работе. Эксперты сняли отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником на месте преступления.

По факту в отношении неустановленного лица следователем полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение суток сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» установили, что ограбление совершил ранее неоднократно судимый безработный местный житель 1985 года рождения. Оперативники задержали его и доставили в отдел полиции. Часть похищенной суммы в размере 26 тысяч рублей была изъята у злоумышленника, остальное он успел потратить. Подозреваемый признался в совершении преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 104 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ России бедность воспроизводится в следующем поколенииЦБР желает российским пенсионерам «Мира»-PRO ВалютуЦены на нефть продолжают подыгрывать рублюЕвро просело почти на 92 копейки, доллар – на 78 копеек-PRO ЭнергетикуКолэнерго работает в режиме повышенной готовностиЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраляПлановые отключения в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения