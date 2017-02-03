Житель Ревды лишился 50 тысяч рублей после вечеринки с малознакомыми земляками

В МО МВД России «Оленегорский» обратился житель посёлка Ревда 1986 года рождения с заявлением о краже у него более 50 тысяч рублей. Потерпевший рассказал полицейским, что он распивал спиртные напитки у него в квартире вместе с малознакомыми людьми, с которыми он познакомился при покупке спиртного в магазине. После того, как он проснулся утром, у него исчезла банковская карта, а в смс-уведомлении банка было указано, что с его счета были переведены на неизвестный номер 6 тысяч рублей, а также сняты денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Потерпевший с трудом смог описать двух граждан, с которым он распивал спиртное, так как плохо их запомнил.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска оленегорского отдела полиции установили личности жителей Ревды и допросили их. Ранее судимый за побои безработный мужчина 1989 года рождения и его знакомая, не судимая безработная жительница Ревды 1993 года рождения, не признавались в совершении преступления. Однако когда оперативники предъявили им записи с камеры видеонаблюдения на банкомате, с помощью которого были сняты денежные средства, а также информацию о движении денежных средств через мобильный банк, подозреваемые сознались в краже.

Они рассказали полицейским, что когда потерпевший в состоянии сильного алкогольного опьянения заснул, жительница Ревды взяла его телефон и перевела на свой номер 6 тысяч рублей, после чего у них возник умысел на кражу банковской карты. 27-летний житель Ревды подсмотрел пин-код карты, когда потерпевший рассчитывался за спиртное в магазине. Они забрали карту и пошли в банкомат, где сняли 50 тысяч рублей. Похищенные денежные средства они уже успели потратить.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.