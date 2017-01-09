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Мурманская область. Арктика09.01.17 13:43

Житель Умбы нанёс ножевые ранения ухажёру дочери

Ночью 5 января в дежурную часть полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратился житель посёлка Умба с проникающим ранением брюшной полости, пояснив при этом, что ранение ему причинил неизвестный на крыльце дома.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия и установили, что тяжкий вред здоровью двадцатипятилетнему северянину причинил ранее не судимый житель поселка 1989 года рождения Ножевое ранение злоумышленник причинил в ходе конфликта по факту того, что его несовершеннолетняя дочь не должна встречаться с потерпевшим,  так как тот намного её старше.

По данному факту в отношении жителя поселка Умба возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

А 8 января ранним утром в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от женщины 1987 года рождения о том, что ее только что ограбил на улице неизвестный. Злоумышленник пригрозил женщине предметом, похожим на пистолет, и отобрал у неё сумку, в которой находились денежные средства и документы. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 9 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Сотрудники полиции опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия. В этот момент к стражам правопорядка подошел прохожий и сообщил, что он видел, в какой подъезд дома побежал грабитель.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что в данном подъезде проживает ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж и разбой, 25-летний житель областного центра. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту его жительства. Мужчина, чтобы скрыть следы преступления, пытался сжечь похищенные документы, банковские карты и сумку, в ходе обыска фрагменты данного имущества были изъяты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении жителя Мурманска 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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