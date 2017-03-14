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Мурманская область. Арктика14.03.17 12:43

Жители флотской столицы собираются создать сквер «Народный»

Под председательством главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирины Нориной на заседании Общественого совета при администрации муниципалитета были рассмотрены вопросы важные для жителей муниципалитета.

Первый заместитель главы администрации Ирина Долгушина представила общественникам презентацию проекта «Инициативное бюджетирование в ЗАТО г.Североморск». За короткий срок администрацией благодаря инициативным жителям муниципалитета в срок до 1 марта была сформирована и отправлена заявка для участия выбранного североморцами объекта для благоустройства - участок в Авиагородке на месте сгоревшего ДОФа. У сквера в Авиагородке даже уже есть рабочее название «Народный». У будущего сквера есть и спонсор - Владимир Марыгин. Напомним, одно из главных условия конкурса - софинансирование проекта предполагаемого объекта. В соответствии с требованиями в софинансировании должны принять участие жители (222 тысячи рублей), спонсоры (277,8 тысячи рублей), администрация ЗАТО г. Североморск (277,8 тысячи рублей) и регион (2 млн рублей). Сбор средств населения будет осуществляться только в случае, если конкурс муниципалитетом будет выигран. Ждать результата осталось недолго. Итоги конкурса по выделению муниципалитетам региональной субсидии на софинансирование проекта благоустройства городских объектов будут подведены 20 марта.

Второй вопрос повестки Общественного совета - участие муниципалитета в подпрограмме нацпроекта «Формирование комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск». С докладом по данному вопросу выступил председатель КРГХ Александр Савченко. Здесь финансовое участие делится на три составляющие: 3 млн 200 тысяч рублей  - областные средства, 3 млн 200 тысяч  - муниципальные средства и 7 млн 200 тысяч рублей - средства федерального бюджета. Среди объектов, которые претендуют на благоустройство 4 участка, расположенных в посёлках ЗАТО.

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