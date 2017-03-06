Жители и гости региона могут быть спокойны за свою безопасность – итоги проверки представителей и руководства СЗРЦ МЧС России

Завершилась рабочая поездка на Кольский Север представителей СЗРЦ МЧС России под председательством заместителя начальника Северо-Западного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по Государственной противопожарной службе) полковника внутренней службы Александра Бондара, в рамках которой состоялась проверка Главного управления МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделений.

Представители СЗРЦ МЧС России проинспектировали работу Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области. Кроме того представители территориального органа МЧС России проверили уровень профессиональной подготовки сотрудников и работников Главка и подчиненных подразделений, качество выполнения правовых актов РФ, приказов, распоряжений и директив МЧС, условий прохождения службы.

Заместитель начальника СЗРЦ МЧС России (по ГПС) полковник внутренней службы Александр Бондар оценил работу основных подразделений пожарно-спасательного гарнизона региона, а также поисково-спасательные подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного отряда СЗ РПСО МЧС России.

В рамках рабочей поездки Александр Иванович принял участие в заседании КЧСиПБ Мурманской области, посмотрел работу единых дежурно-диспетчерских служб ряда крупных муниципальных образований и провел встречи с главами этих муниципалитетов, а также представителями добровольной пожарной охраны, включая ДПК села Лопарское в сельском поселении Пушной Кольского района.

Как отметил врио начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области полковник Александр Фролов, силы и средства Главного управления и территориальной подсистемы РСЧС готовы к выполнению возложенных на них функций, жители и гости региона могут быть спокойны за свою безопасность.