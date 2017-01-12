Жители Кировска и гости города активно провели дни новогодних праздников

Почти три с половиной тысячи человек посетили в дни новогодних праздников бассейн, лыжный стадион, горнолыжный сноу-парк «TownHill», Дворец спорта спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк»

Лидером по популярности оказался плавательный бассейн «Дельфин», где в этот период побывали 1388 любителей заплывов. Как сказал Антон Трушенко, директор СОК «Горняк», цифра несколько меньше, чем в прежний год. Впрочем, объяснение этому очевидно – в санатории «Тирвас» осенью заработал новый бассейн и часть посетителей отдали предпочтение ему.

1166 раз кировчане и гости города брали в прокат спортивный инвентарь. Как оказалось, больше всего популярностью пользовались коньки, чтобы покататься на крытом стадионе, находящимся рядом с пунктом проката.

Лыжным комплексом, расположенном у «Тирваса», воспользовались 242 человека. На горнолыжном склоне прокатились 208 любителей активного отдыха, во Дворце спорта занимались 382 человека. Самыми насыщенными по численности днями стали 3, 4 и 8 января.