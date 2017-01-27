Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора провёл совещание с органами местного самоуправления по вопросу реализации муниципальными образованиями приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.

Заместитель губернатора отметил, что основной целью приоритетного проекта является выстраивание современной безбарьерной инфраструктуры на территориях муниципальных образований, доступной всем категориям граждан. На совещании были рассмотрены проекты нормативно-правовых актов, разработанных Минстроем России, озвучены основные принципы реализации приоритетного проекта, а также условия, которые муниципальные образования должны выполнить для участия в нем.

Мурманской области на 2017 год выделена субсидия из федерального бюджета в размере 115262,7 тысячи рублей на поддержку региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Одно из условий получения субсидии – утверждение региональных программ, включающих правила предоставления и распределения средств муниципалитетам. При этом 2/3 средств субсидии пойдёт на благоустройство дворовых территорий, 1/3 - на благоустройство наиболее посещаемых территорий (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). При этом жители муниципалитетов Мурманской области получат возможность выступать с инициативой по включению объектов в программы формирования городской среды.