Жители Мурманской области будут как прежде записываться на приём к врачу удобным способом

Изменения в порядке предоставления услуги «Запись на приём к врачу в электронном виде» в части обязательного требования к регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), вступившие в силу в 2017 году, связаны с исполнением требований постановления правительства РФ от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и призваны усилить защиту персональных данных пациентов, пользующихся электронными сервисами записи на прием к врачу.

Требование об обеспечение входа в личный кабинет через регистрацию в ЕСИА также определено и распоряжением правительства РФ от 29.12.2014 № 2769-р «Об утверждении Концепции региональной информатизации». Порядок записи пациентов с учётом прикрепления к медицинским организациям не менялся и выполняется в соответствии с п.2 ст. 33 федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Проверка прикрепления пациента к медицинской организации осуществляется:

- на региональном Портале на этапе выбора пациентом медицинской организации;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) на этапе отправки пациентом заявки на получение талона для записи.

Инструкция о порядке записи и рекомендации о необходимости регистрации в ЕСИА, размещены:

- на информационных стендах медицинских организаций,

- на сайтах медицинских организаций,

- на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области,

- на региональном Портале reg.polarmed.ru .

В целях защиты интересов граждан, не использующих интернет, в Мурманской области сохранены привычные способы записи: по телефону и при личной явке в регистратуру.

Кроме того, во втором квартале 2017 года на региональном Портале будет организован сбор предложений об улучшении предоставления услуги «Запись на приём к врачу в электронном виде».