Жители Мурманской области предпринимали десятки попыток обмана кредитных организаций

В полицию Мурманской области в течение 2016 года поступило 171 заявление от представителей микрофинансовых организаций по фактам мошеннических действий их клиентов. Жители региона, не имея намерения и возможности исполнять кредитные обязательства, заключают с микрофинансовыми организациями договоры кредитования и получают денежные займы, при этом клиенты заведомо знают о том, что не смогут исполнить взятые на себя кредитные обязательства.

Некоторые микрофинансовые организации передают долги по кредитным договорам коллекторским агентствам.

Ряд микрофинансовых организаций по фактам неисполнения своими клиентами кредитных обязательств обращается в полицию, и в результате проведенных следственных действий виновные заемщики привлекаются к уголовной ответственности. Стоит отметить, что с момента возбуждения уголовного дела рост суммы заёма (в том числе начисление процентов) прекращается. Кроме того, возбуждение уголовного дела становится гарантией того, что долг не будет перепродан третьим лицам, так как отношения между кредитором и заемщиком из гражданско-правовой переносятся в уголовно-правовую сферу.

Так, в полицию Мурманска поступило заявление от одной из микрофинансовых организаций по факту невыполнения кредитных обязательств жителем областного центра. В ходе проверки полицейские установили, что житель Мурманска 1980 года рождения при заполнении заявления-анкеты на получение денежного займа умышленно указал заведомо ложные сведения о своем месте работы и доходе с целью получения кредита в сумме 8 тысяч рублей. На самом деле житель Мурманска не имел постоянного источника дохода, так как являлся безработным. После получения денежных средств мужчина не выполнил взятые на себя обязательства.

По факту в отношении ранее неоднократно судимого мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года; либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов; либо исправительные работы на срок до одного года; либо ограничение свободы на срок до двух лет; либо принудительные работы на срок до двух лет; либо арест на срок до четырех месяцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудники полиции предупреждают жителей Мурманской области, что предоставление недостоверных или заведомо ложных сведений в банковские или микрофинансовые организации является уголовно наказуемым деянием.