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Мурманская область. Арктика28.02.17 15:18

Жителям Мурманской области предлагают создать народную интерактивную карту помоек и свалок

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провёл рабочее совещание по вопросу ликвидации накопленного экологического ущерба на территории муниципальных образований Мурманской области. В совещании приняли участие представители министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Кольского геологического информационно-лабораторного центра, органов местного самоуправления, а также общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

«Более 90% территорий, занятых объектами накопленного экологического ущерба, связаны именно с размещением отходов, и это наша общая проблема. Начиная с 2013 года правительство Мурманской области предпринимает практические меры, направленные на ее решение», – напомнил, открывая совещание, Евгений Никора.

Заместитель губернатора сообщил, что ежегодно проводится мониторинг объектов накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированных свалок, предоставляются субсидии муниципальным образованиям Мурманской области на ликвидацию таких объектов. Общий объем средств областного бюджета, направленных на эти цели за последние 4 года, составил порядка 10 млн рублей. Объём средств муниципальных образований, ежегодно направляемых на ликвидацию несанкционированных свалок на подведомственных территориях, составляет более 20 млн рублей. В целях предотвращения возникновения новых мест несанкционированного размещения отходов и установления виновных лиц, министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области и его подведомственными учреждениями на постоянной основе проводятся плановые проверки, рейдовые мероприятия, а также патрулирование земель лесного фонда.

На совещании инженер-технолог геоинформационной службы Кольского геологического информационно-лабораторного центра Марина Куваева доложила о результатах мониторинга объектов накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области, выполненного в 2016 году. По его результатам в реестр включено более 1400 объектов, занимающих площадь более 160 га. Подавляющее большинство объектов загрязнения окружающей среды обусловлено несанкционированным размещением отходов.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич представил проект «Генеральная уборка» – интерактивную карту свалок региона. На интерактивной карте любой человек может отметить несанкционированную свалку, затем представители ОНФ будут обращаться к руководителям муниципалитетов, ответственных организаций и предприятий для уборки территории.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Виталий Йокубаускас сообщил, что в 2016 году должностными лицами министерства проведено 111 проверок хозяйствующих субъектов, в том числе по вопросам обращения с отходами производства и потребления, санитарной безопасности в лесах. Проведено 6 административных расследований, во всех случаях виновные лица привлечены к административной ответственности.

Представители органов местного самоуправления проинформировали о ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории своих муниципальных образований.

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