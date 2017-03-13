Жителям Мурманской области в 2017 году выдано 144 государственных жилищных сертификата на переселение из районов Крайнего Севера

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ под председательством главы ведомства Михаила Меня состоялось совещание по вопросам решения жилищных проблем граждан, подлежащих переселению из районов Крайнего Севера. В совещании принял участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Переселение граждан из Мурманской области в климатически благоприятные регионы осуществляется с 1998 года, и до настоящего времени механизм государственных жилищных сертификатов (ГЖС) остается единственным способом обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета. В региональном списке имеющих право на переселение из районов Крайнего Севера состоит 26217 семей, из которых о своем желании получить ГЖС в 2017 году заявили 4500 семей. Первоочередным правом на получение сертификатов наделены инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства. Вместе с тем Правительством Мурманской области рассматриваются варианты включить в число получателей ГЖС граждан, проживающих в аварийном жилье.

В связи с этим правительством региона подготовлено соответствующее инициативное предложение о внесении изменений в федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», позволяющих предоставлять очередникам, проживающим в аварийных домах, первоочередного права на получение ГЖС.

Наша справка:

В январе 2017 года в правительство Мурманской области поступило 214 государственных жилищных сертификатов на сумму 349 млн. рублей. По данным на 10 марта 2017 года, выдано 144 сертификата на сумму 230 млн рублей. До 20 марта будет выдано еще 63 ГЖС на сумму 119 млн рублей.