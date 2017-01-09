Жителю Мурманска предъявлено обвинение в совершении убийства в рождественскую ночь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области предъявлено обвинение мужчине, 1982 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в период времени с 6 на 7 января 2017 года, в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, злоумышленник, в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире дома по улице Марата в Мурманске, вооружившись ножом, умышленно нанёс множественные удары в область груди и лица потерпевшему.

От полученных телесных повреждений мужчина, 1983 года рождения, скончался на месте.

Следствием назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время следствием перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.