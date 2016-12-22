Журналисту телекомпании «Арктик ТВ» Александру Борисову вручили диплом участника VII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие»

В 2016 году в 13 номинациях основного и творческого конкурсов было подано свыше 350 заявок из всех федеральных округов России.

Премия «СоУчастие» учреждена в 2010 году Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным центром по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации.

Премия «СоУчастие» вручается в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО (социально ориентированные некоммерческие организации. – Ред.) в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и её компонентов» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.