Журналисты телеканала «Russia Today» провели сбор материалов в Полярных Зорях для документального фильма

Закончила свою работу в Полярных Зорях съёмочная группа российского международного многоязычного информационного телеканала «Russia Today» («RT»). Тележурналисты, работая в напряженном графике, помимо общения с героями фильма, старались уловить благоприятные погодные условия, чтобы запечатлеть на видео город атомщиков и природу севера.

Гостей старались встретить и проводить, как подобает радушным хозяевам, по всем правилам гостеприимства. Хочется верить, что ни отсутствие солнечной погоды, ни какие-либо другие причины не смогли омрачить их визита в наш город. Для съёмочной группы была организована экскурсия на Кольскую АЭС.

Все наработки съёмочной группы после их утверждения руководством телеканала лягут в основу документального фильма о всенародной памяти о героях Великой Отечественной войны и семейных историях военных лет, который можно будет увидеть по центральному телевидению 9 Мая.