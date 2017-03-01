Мурманская область. Арктика01.03.17 18:02
Зима не хочет уходить из Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 марта погоду Мурманской области будет определять поле пониженного атмосферного давления. В нашем регионе ожидается снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха Температура воздуха ночью -6-11°, в отдельных районах при прояснениях -15-20°, днём -4-9°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20º, днём -4-9°. Гололедица.
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