Знакомый оставил северянку без денег, украв у неё банковскую карту

В дежурную часть Мурманска обратилась 40-летняя горожанка с заявлением о хищении денежных средств со счёта её банковской карты. Сотрудникам полиции северянка пояснила, что в хищении денег в сумме около 24 тысяч рублей есть основания подозревать знакомого.

В ходе беседы с потерпевшей полицейские установили, что банковская карта женщины была похищена путем свободного доступа в ходе совместного распития спиртных напитков из квартиры по проспекту Кольскому. Впоследствии злоумышленник, зная пин-код карты, обналичил деньги через банкомат.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали по месту жительства. Неработающий, ранее неоднократно судимый мужчина 1994 года рождения сознался в содеянном. Похищенные денежные средства он уже потратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.