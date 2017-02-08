Знатоки информационных и компьютерных технологий состязались в решении задач регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

В мурманской школе № 53 состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ. 27 школьников – знатоков информационных и компьютерных технологий состязались в решении задач с использованием различных языков и сред программирования.

Победителями и призерами олимпиады по информатике и ИКТ стали учащиеся североморской средней общеобразовательной школы № 10 имени К.И. Душенова, Мурманского академического лицея, Мурманского политехнического лицея, средней общеобразовательной школы № 10 г. Апатиты.