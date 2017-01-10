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Мурманская область. Арктика10.01.17 15:16

Золотистые капсулы помогли юным северянам в полярную ночь

11 января на широте Мурманска завершается полярная ночь. Сейчас особенно важно соблюдать все рекомендации врачей: четко соблюдать режим труда  и отдыха, больше спать, обязательно гулять на свежем воздухе и, конечно, принимать витамины.

Мурманских дошколят традиционно к полярной ночи готовят заранее, чтобы уменьшить ее негативные последствия для организма. С начала ноября все они три раза в день принимают полезную добавку – рыбный жир в капсулах.

К слову, рыбный жир, заключенный в разноцветные капсулы со вкусами клубники, лимона и апельсина, – вовсе не тот неприятный на вкус продукт, которым потчевали бабушек и дедушек нынешних малышей. Рыбный жир получают из лососевых рыб, при этом печень рыбы для его производства не используется. Вследствие этого в рыбном жире содержится меньшее (по сравнению с рыбьим жиром) количество витаминов A и D, зато концентрация полезнейших жирных  кислот омега-3 – максимальна.       

С 2011 года по инициативе городских властей дети, не имеющие противопоказаний для потребления полиненасыщенных кислот «Омега-3», с согласия родителей принимают рыбный жир. Это помогает укрепить детский иммунитет во время полярной ночи и справиться с сезонными простудными заболеваниями.

– Прием рыбного жира – один из пунктов планомерной целенаправленной работы по оздоровлению детей, – рассказала главный специалист городского комитета по образованию Елена Кузнецова. – В детских садах города осуществляется широкий спектр оздоровительных и профилактических мероприятий: гимнастика, в том числе дыхательная, физические упражнения, соответствующие возрасту, закаливание, плавание.

Обязательный пункт в режиме дня – прогулки и подвижные игры на свежем воздухе.

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