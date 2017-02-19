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Мурманская область. Арктика19.02.17 09:49

«ЗОВ» добровольчества - стартует программа обучения для волонтеров

В Мурманской области начинается цикл обучающих семинаров для участников регионального добровольческого движения «ЗОВ» («Зона особого внимания»). Выездные семинары для волонтеров пройдут в два этапа: первый - для начинающих волонтёров, второй - для волонтеров, имеющих опыт добровольческой деятельности не менее 2 лет, актива и руководителей. Весь курс обучения будет завершён в мае 2017 года.

Семинары будут проходить в городах и посёлках Мурманской области. Во время обучения участники семинаров узнают, кто такие добровольцы, как правильно организовать волонтерскую акцию социальной направленности, как работать дружной командой и многое другое.

С 20 февраля семинаром для волонтеров ЗАТО Александровск стартует первая ступень обучения. 25 февраля семинар состоится в ЗАТО г.Североморск.

В марте семинары пройдут в Мурманске, Ковдоре, ЗАТО г.Заозерск, ЗАТО п.Видяево, Кандалакше, селе Ловозеро, Оленегорске и Мончегорске. В апреле - в Никеле, Кировске и городе Полярные Зори.

Региональное добровольческое движение Мурманской области «ЗОВ»  - «Зона особого внимания» создано в 2008 году. Основная цель регионального добровольческого движения «ЗОВ» - объединение и поддержка всех социально значимых инициатив Мурманской области.

 

 

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