«Звёздочка» готова провести модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов»

Центр судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске готов приступить к ремонту и модернизации единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. «Промышленность готова. «Звёздочка» готова», - сказал он.

Рогозин пояснил, что обычно ремонт начинается с дефектации. «То есть смотрят, какие узлы и агрегаты требуют дополнительно ремонта, замены и так далее. После этого складывается первичный акт, который направляется в промышленность, а затем Минобороны с учетом своего финансового плана и плана задействования кораблей Военно- морского флота определяет сроки постановки военного корабля на средний ремонт или ремонт с модернизацией», - сказал вице-премьер.

Длительность работ пока не определена. По оценке главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, на модернизацию корабля потребуется два года, однако объёмы и сроки работ могут измениться. По словам Рахманова, в ходе модернизации будет изменен состав вооружения «Адмирала Кузнецова».