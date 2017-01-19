Делегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»

21-22 января в Москве пройдёт XVI съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». В работе съезда примет участие делегация от Мурманской области. В состав делегации входят: член генерального совета партии «Единая Россия», глава ЗАТО г Североморск Александр Абрамов; секретари первичных организаций из местных отделений Мурманска, ЗАТО Александровск, Печенгского района - Надежда Метелёва, Алевтина Гиря, Роман Терехов; секретарь Мурманского регионального отделения партии, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой; руководитель регионального исполкома Татьяна Лаукманис; руководитель фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Мурманской областной думы, Владимир Мищенко; член президиума Регионального политического совета, глава муниципального образования г.Мурманск Дмитрий Филиппов; доверенное лицо партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, председатель Мурманской общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Валерий Лозован.

Накануне пленарного заседания съезда, 21 января, пройдут дискуссионные площадка по темам: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». 22 января пройдёт совместное заседание высшего совета и генерального совета партии «Единая Россия» и пленарное заседание XVI съезда партии, в проект повестки дня которого включены вопросы: об избрании председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия», об избрании председателя высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», об избрании высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», об избрании генерального совета и Центральной контрольной комиссии Всероссийской политической партии «Единая Россия», о внесении изменений и дополнений в устав Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Как отметил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов, делегатам съезда предстоит принимать серьёзные решения: на партийном форуме будут сформированы руководящие органы «Единой России». «Что же касается ключевых целей и задач, которые теперь стоят перед партией, то в первую очередь – это реализация предвыборной программы», - подчеркнул Неверов.