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Политбарометр01.03.17 10:46

КПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость

Как сообщают представители КПРФ в социальных сетях, Олег Рябцев, дважды доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Геннадия Зюганова, член бюро обкома КПРФ, секретарь Мурманского горкома КПРФ по рабочему и профсоюзному движению, один из немногих представителей пролетариата в рядах мурманских коммунистов, рабочий Мурманской ТЭЦ, исключён из партии во время пленума областного комитета КПРФ.

«Последний честный коммунист исключён из КПРФ», - комментирует произошедшее член КПРФ Агнесса Хайкара на своей странице в «Facebook». Причиной исключения она называет активность Олега Рябцева, который «вменял руководителю местного отделения партии злоупотребление финансовыми активами партии, сокрытие доходов и расходов партии», в чём ему было отказано.

Она также указывает на то, что для исключения Олега Рябцева, по всей видимости, потребовалось сфальсифицировать результаты голосования, так как, по её оценкам, голоса разделились пополам - 12 на 12.

Это подтверждают и другие участники пленума. «Да, результаты были 12/12, но главный бухгалтер выкрикнула 14/12. Просили переголосовать, но просьбу проигнорировали. Молодежь просила дать слово для выступления, опять же игнорировали», - пишет в обсуждении Ангелина Анчукова.

Складывается впечатление, что Геннадий Степахно продолжает проводить «зачистку» партии от молодых конкурентов, способных бросить вызов его самомнению. Напомним, что в прошлом году за бортом выборной кампании депутатов в Мурманскую областную думу остался Юрий Ваталин.

А в это время КПРФ не может определиться с тем, кого выставит на выборах президента 2018 года. Глава КПРФ Геннадий Зюганов ведёт консультации с представителями администрации президента о выдвижении от партии альтернативного кандидата на выборах главы государства. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника, близких к АП. Это же подтвердил источник в компартии. Кандидатом в президенты от КПРФ могут выдвинуть компромиссную фигуру. Сам бессменный лидер коммунистов предпочёл бы не идти на выборы в 2018 году, сохранив свой результат в президентской гонке 2012-го. Тогда он набрал 17% голосов, заняв второе место после Владимира Путина.

По словам источников «Известий», лидеру коммунистов было предложено сформировать своего рода шорт-лист из трёх кандидатов, возраст которых не превышал бы 55 лет.

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