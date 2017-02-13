РСПП подталкивает Путина к очередному сроку

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнес заинтересован в том, чтобы Владимир Путин принял участие в выборах президента России в 2018 году. Такое мнение глава РСПП высказал в интервью программе «Поздняков» на телеканале «НТВ».

«Возвращаясь к теме предсказуемости и стабильности, безусловно, бизнес заинтересован в том, чтобы Владимир Путин пошёл на новый срок. Во-первых, потому что его политическая и экономическая программы понятны», - сказал он.

- Другое дело, что не всё удается быстро довести до реализации. Но поскольку он заинтересован в том, чтобы эта реализация была, новых лозунгов мы не только не ждём, но и не хотели бы, чтобы менялась политика, ориентированная, например, на развитие экономических свобод в стране - подчеркнул глава РСПП.

Шохин также высказался за то, чтобы президентская кампания началась как можно раньше. «Учитывая, что в мае месяце должно быть готово несколько программ, то можно было бы и до каникул летних определиться и с президентством Владимира Путина, и самое главное - с программой», - сказал Шохин. По его словам, «идеально было бы, чтобы не только была обнародована программа, но и команда, которая будет реализовывать эту программу, чтобы, скажем, не в мае 2018 года какие-то новые лица в правительстве появлялись».