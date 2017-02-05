Жириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России

Стрелка нашего «Политбарометра» 4 февраля чуть-чуть вздрогнула после длительного периода статического состояния, так как на политическом поле страны после сентября 2016 года установился штиль, удовлетворяющий и власть, и основную часть россиян.

Владимир Жириновский на очередном съезде ЛДПР, который прошёл 4 февраля в столице, переизбран председателем партии.

Напомним, он является председателем ЛДПР с 31 марта 1990 г . Председатель партии избирается на 4 года без ограничения количества сроков. Председатель партии по уставу организации осуществляет стратегическое руководство, является главным представителем партии, утверждает все основные решения. В Госдуме В.Жириновский является руководителем фракции ЛДПР.

По его словам, что состоявшийся съезд показал, что ЛДПР стремится «спустить все полномочия вниз», не концентрировать их только в руках председателя партии. При этом он отметил, что на 90% сменился высший совет партии, который является руководящим органом ЛДПР, на 70% на последних выборах сменился состав депутатского корпуса партии в думе. Также, по словам В.Жириновского, однажды состоится съезд, когда председателем партии будет избран уже не он, а кто-то другой, при этом он не уточнил, когда это может произойти.

Владимир Жириновский попросил перед получением бюллетеней для голосования за кандидатуру председателя партии вписать в бюллетени имена тех людей, которые могли бы возглавить партию в будущем. Или, он предложил тем своим однопартийцам, которые недовольны им, просто об этом написать.

Лидер ЛДПР заявил о том, что намерен участвовать в выборах главы российского государства в 2018 году. «Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», - сказал Владимир Вольфович. Ранее он сообщил, что официально кандидатура на выборы президента от ЛДПР будет выдвинута на XXXI съезде ЛДПР 13 декабря этого года. По его словам, выдвижение его кандидатуры на выборах президента будет уже рекордом в рамках Европы. Никто другой, по словам Владимир Жириновского, столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента. «Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп», - заявил Владимир Жириновский.

А в это время партия «Яблоко» объявила о запуске президентской кампании Григория Явлинского. Первый форум доверенных лиц кандидата в президенты России Г.Явлинского прошёл в Москве 4 февраля. «Мы начинаем президентскую гонку с молодёжи, потому что наша партия и наша кампания направлены на перспективу и будущее», - сказал на открытии форума член бюро партии Иван Большаков.

В свою очередь председатель партии Эмилия Слабунова заявила, что «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России, которые «хотят увидеть будущее, построить его в соответствии со своими талантами и способностями». «Наконец, «Яблоко» может предложить молодёжи главное - кандидата на пост президента страны - Григория Явлинского», - подчеркнула она.

Григорий Явлинский, выступая в ходе форума, отметил, что видит будущее как «устройство страны, в котором люди имеют равные возможности реализовать себя, достичь всего, о чем они мечтали».

Кандидат в президенты России Григорий Явлинский считает, что смысл предстоящих выборов главы государства в том, чтобы страна двигалась в будущее, а не топталась в прошлом. С таким заявлением он выступил на форуме молодёжи – доверенных лиц кандидата в президенты, который прошёл в субботу в Москве.

Лидер «Яблока» считает, что экономическая система России исчерпала себя и не реформируема. В ней только 15% граждан обладают всеми возможностями, а 85% – не имеют перспектив. У молодёжи сейчас «нет сценариев роста» – непонятно, как добиться успеха, для чего получать образование, если по профессии невозможно устроиться, как себя реализовать. И это проблема для будущего всей страны, сказал Явлинский.

Разворот в прошлое, по словам политика, является мировым трендом, и «в этом смысле Путин очень близок к Трампу». В этом ряду также стоит Brexit, рост национализма в Европе, например, «восходящая звезда политического олимпа Франции Марин Ле Пен». «Во многих сферах и отраслях тенденция вернуться в прошлое – «там же было нормально!» А как двигаться вперед – непонятно. Даже в такой стране, как Соединенные Штаты, главный лозунг – Make America Great Again. Again – это значит назад, это эксплуатация прошлого», – подчеркнул Григорий Явлинский.

По его словам, в России тема прошлого эксплуатируется очень давно. «Президент Путин не видит будущего, президент живёт в прошлом, поэтому он хочет отхватить кусок Украины, как будто бы это имеет какое-то положительное для нашей страны значение. Кроме стыда, вреда и преступлений в этом ничего нет», – сказал лидер «Яблока».

Вместе с тем Явлинский убежден, что у России есть потенциал и ресурсы, чтобы обеспечить быстрое, поступательное движение нашей страны вперед. Для этого нужно сменить власть, прекратить «политику ссор и давления на соседей», добиться отмены санкций и провести глубокое кадровое обновление.

«Наша ответственность вместе с вами обеспечить достойное будущее, но реализовать его можете только вы. Если вы свои личные, частные интересы поставите выше – Россия не сможет стать достойной современной страной, это просто факт», – сказал Григорий Явлинский, обращаясь к своим молодым сторонникам.

«Для нас никакого again не существует. У нас другая задача – сделать Россию современной, быстроразвивающейся страной, в которой главное – жизнь, достоинство и уважение к человеку. К этой работе я вас приглашаю», – заключил лидер «Яблока».