Авиакомпания «Finnair» отменяет 10 марта более ста рейсов, что соответствует трети всех рейсов компании

По информации «Finnair», забастовка серьёзно осложнит осуществление рейсов финской компании. Многие важные услуги наземной службы будут существенно ограничены или не будут оказываться вообще.

Профсоюз работников авиации «IAU» и Организация работодателей «Palta» пытаются разрешить касающиеся трудовых условий разногласия при помощи государственного посредника по трудовым спорам.

Акция протеста профсоюза «IAU» состоится сегодня, 10 марта. По словам государственного посредника, забастовка может затянуться. Переговоры были прерваны в четверг. Их планируется продолжить в следующий понедельник, однако продолжение переговоров возможно и раньше, если ситуация изменится.

По словам начальника оперативной службы компании «Finnair» Яакко Шильдта, отмена рейсов во время забастовки распространится на все внутренние рейсы Финляндии, а также большую часть европейских и один межконтинентальный рейс. Также компания изменит график некоторых вылетов, чтобы они могли быть осуществлены вне времени забастовки, сообщает служба новостей «Yle».