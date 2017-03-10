В стране нет предпосылок для роста безработицы – оптимизм министра трудаНа протяжении нескольких недель работе рыбаков Северного флота мешают штормовые условия в море
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Россия. Мир10.03.17 08:40

Авиакомпания «Finnair» отменяет 10 марта более ста рейсов, что соответствует трети всех рейсов компании

По информации «Finnair», забастовка серьёзно осложнит осуществление рейсов финской компании. Многие важные услуги наземной службы будут существенно ограничены или не будут оказываться вообще.

Профсоюз работников авиации «IAU» и Организация работодателей «Palta» пытаются разрешить касающиеся трудовых условий разногласия при помощи государственного посредника по трудовым спорам.

Акция протеста профсоюза «IAU» состоится сегодня, 10 марта. По словам государственного посредника, забастовка может затянуться. Переговоры были прерваны в четверг. Их планируется продолжить в следующий понедельник, однако продолжение переговоров возможно и раньше, если ситуация изменится.

По словам начальника оперативной службы компании «Finnair» Яакко Шильдта, отмена рейсов во время забастовки распространится на все внутренние рейсы Финляндии, а также большую часть европейских и один межконтинентальный рейс. Также компания изменит график некоторых вылетов, чтобы они могли быть осуществлены вне времени забастовки, сообщает служба новостей «Yle».

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 229 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Городская газета». Специальный репортаж (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦены на картошку и репчатый лук подскочили больше всегоМедработники «не жалуются», но им всё равно в 2018 году зарплату повысят – Владимир Путин обещает-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 39 копеек, евро – почти на 75 копеекРубль незначительно дорожает, поддерживаемый растущей нефтью-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилейКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 мартаПлановые отключения в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения