Десять тел погибших в катастрофе Ту-154 в районе Сочи сегодня доставят в Москву

Состоялся очередной брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением самолёта ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 8.00.

Самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами тел сегодня утром вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России, сообщает Минобороны РФ.