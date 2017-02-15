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Россия. Мир15.02.17 17:41

«ЕвроХим» назначил Дмитрия Сокова на должность главы российского направления бизнеса Группы

«EuroChem Group AG» («ЕвроХим» или «Группа») сообщает, что совет директоров Группы утвердил назначение Дмитрия Сокова на должность генерального директора АО «МХК «ЕвроХим», российской дочерней компании Группы. К исполнению обязанностей г-н Соков приступит с 15 февраля 2017 года.

Дмитрий Соков будет отвечать за оперативное управление и дальнейшее развитие российского бизнеса Группы. Он будет работать в Московском офисе и под руководством Дмитрия Стрежнева, который ранее совмещал данную операционную роль со своими основными обязанностями генерального директора Группы. Г-н Стрежнев продолжит курировать российское направление в должности председателя совета директоров АО «МХК «ЕвроХим». Принимая во внимание значительный прогресс Группы на международном уровне, данное назначение позволит г-ну Стрежневу сконцентрироваться на реализации глобальной стратегии Группы, включая дальнейшее международное развитие бизнеса.

Ранее Дмитрий Соков занимал руководящие посты в ОАО «Кордиант» (прежнее название - ОАО «СИБУР - Русские шины»). С февраля 2012 года являлся генеральным директором компании. Г-н  Соков получил степень MBA по специальности «Стратегический менеджмент» в Высшей школе экономики, а также окончил Московский Государственный технологический университет «СТАНКИН».

«Мы рады приветствовать Дмитрия Сокова во главе российского бизнеса «ЕвроХима», который имеет прочную репутацию на местном рынке, - отметил в комментарии генеральный директор «ЕвроХима» Дмитрий Стрежнев. - Уверен, что Дмитрий, зарекомендовавший себя как талантливый менеджер с солидным опытом управления в российской химической промышленности, внесет значительный вклад в реализацию стратегии Группы на одном из наших ключевых рынков и будет способствовать активному росту нашего бизнеса в данном регионе».

- Для меня большая честь возглавить российское направление Группы «ЕвроХим», которая является одним из международных лидеров в производстве минеральных удобрений и известным отраслевым брендом не только в России, но и во всем мире, - сказал  Дмитрий Соков. - Я благодарю совет директоров «ЕвроХима» и Дмитрия Стрежнева за оказанное мне доверие. Я впечатлен теми результатами, которые смогла достигнуть российская команда, и надеюсь на продуктивную совместную работу по достижению следующей фазы роста российского бизнеса «ЕвроХима».

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