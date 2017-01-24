Финские любители документального кино решили пощекотать себе нервы тёмной стороной жизни в России

23 января в Хельсинки начался фестиваль документального кино «DocPoint». Семь из 156 фильмов, которые будут показаны в рамках столичного фестиваля документального кино в Финляндии, связаны с Россией. Красная нить многих картин – люди, живущие за пределами общепринятых рамок.

Один из фильмов –«Grey Violet - Odd One Out» – рассказывает о трансгендерном активисте, члене арт-группы «Война». Доктор математических наук, который называет себя именем Серое Фиолетовое, приехал в Хельсинки из Москвы на конференцию по математике и запросил в Финляндии убежища.

- Это не он и не она, это – оно. Оно не считает себя ни женщиной, ни мужчиной. Оно не входит в гендерные рамки. Серое Фиолетовое – смесь интересных факторов в одном лице. Я, конечно, не знала, что произойдёт в ходе процесса, но я знала, что если оно подаёт заявление на предоставление убежища, то какой-то результат должен быть. То есть это уже готовая история для фильма, - рассказывает режиссер фильма Реетта Аалто.

Герой фильма считает, что российские власти тестируют противоречивые законы на маргинальных группах населения, которые никто не хочет защищать.

Во время съёмок, которые длились в течение двух лет, Аалто была удивлена тем, как мало в Финляндии знают о том, что происходит в России. Фильм, по словам режиссера, рассказывает о довольно простых вещах.

- Очень опасно, когда мы начинаем делить людей на тех, у которых есть права человека, и на тех, у которых их нет. Это происходит всё время и везде, не только в России.

Наряду с историей «Серого Фиолетового» столичные зрители могут увидеть фильм о художнике-активисте Петре Павленском, который в середине января покинул Россию и запросил убежища во Франции. Он известен своими шокирующими акциями. В частности, в ходе одного из перформансов на Красной площади он прибил свою мошонку к каменной брусчатке, а до этого зашил рот в поддержку «Pussy Riot».

В рамках фестиваля также покажут фильм известного режиссера Виталия Манского, который недавно переехал из России в Латвию. Его новейшая картина «Родные» – самый личный фильм режиссера, рассказывающий о членах его семьи, которые живут в разных регионах Украины и смотрят на войну с разных точек зрения. Съёмки фильма начались после переворота в 2014 году и продлились в течение года.

Про войну на Украине рассказывает и фильм «Алиса в стране войны» режиссеров Алисы Коваленко и Любови Дураковой.

Фильм «Икона» Войцеха Касперского отправляет зрителя в сибирскую психиатрическую больницу, в которой съемочная группа получила право наблюдать за повседневной жизнью страдающих от деменции стариков, шизофреников и убийц.

Александр Кузнецов, режиссер фильма «Освобождение: инструкция по применению», тоже отправился в Сибирь в психоневрологическое учреждение, где люди, по сути, лишены гражданских прав. Многие из них живут в этом месте десятилетиями, от многих в детстве отказались родители.

Тему душевных расстройств затрагивает и картина известного финского документалиста Пирьо Хонкасало, снятая в 1993 году в эстонском монастыре. Фильм «Танюшка и семь чертей» рисует портрет 12-летней белорусской девочки, в которую, по мнению православного священника, вселились бесы. Родители отвезли её на процедуру экзорцизма, которая ежедневно продолжалась по многу часов.

Фестиваль «DocPoint» продлится до 29 января, пишет сайт «Yle».