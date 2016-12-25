ХРОНИКА ТРАГЕДИИ: В Чёрное море упал самолёт Ту-154, летевший на авиабазу Хмеймим в Сирии

5.40

Сегодня Ту-154 пропал с радаров в 5.40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников «Первого канала» и телеканала «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50- 70 метров .

9.43

«На месте падения самолёта Ту-154 в Чёрном море обнаружено тело одного погибшего, а также документы журналистов «Первого канала», - сказал собеседник агентства. Тело погибшего поднято на борт спасательного судна, подтвердил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «В 6 км от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолёта Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», - сказал он.

Также редакция «НТВ» сообщает о троих журналистах телеканала, которые находились на борту разбившегося самолёта. «Среди погибших наши коллеги - корреспондент «НТВ» Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов», - сказал журналист в эфире телеканала, пишет ТАСС.

10.40

Восемь членов экипажа и 84 пассажира находились, по уточненным данным, на борту разбившегося под Сочи самолёта Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон 8-800-100-1886.

Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский находились на борту разбившегося под Сочи Ту-154, сообщает сайт телеканала.

10.44

Руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов был в списках пассажиров Ту-154, упавшего в Чёрное море, сообщает ведомство.

Начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков был в списках пассажиров Ту-154, разбившемся в Чёрном море, сообщает ведомство.

10.45

Минобороны также сообщает, что доктор Лиза числилась в списках пассажиров.

10.48

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе поисково-спасательных мероприятий на месте крушения самолёта Ту-154 в Сочи.

10.50

Минобороны РФ обнародовало список пассажиров, находившихся на борту Ту-154 (время размещения на сайте ведомсива проставлено 10.26).

10.58

Психологи из Краснодара в ближайшее время отправятся к месту крушения ТУ-154, сообщила ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. «Сформирован пул психологов, психологи из Краснодара уже выезжают», - сказала она. По словам Миньковой, губернатор Кубани уже дал все необходимые поручения властям Сочи, связанные с размещением в гостиницах родственников тех, кто летел на борту самолёта. «Всё, что касается гостиниц, размещения родственников, этим занимается город, губернатор уже все соответствующие поручения дал», - добавила Анна Минькова.

11:01

МЧС РФ планирует увеличить группировку судов в районе крушения Ту-154 с шести до девяти кораблей.

11.05

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что полностью исключает версию теракта на борту самолёта Ту-154, который разбился в 1,5 км от черноморского побережья Сочи. «Самолёт Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии». По его мнению, может быть только две версии - либо техническая неисправность, либо ошибка пилотирования. Пишет «МК».

Озеров добавил, что самолёт после взлёта должен был совершить разворот над морем и, возможно, не вышел на нужную траекторию.

11.09

МЧС России направляет в Сочи спасателей и водолазов отряда «Центроспас» и центра «Лидер» для участия в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Министерства обороны, сообщает пресс-служба МЧС.

В ближайшее время в Сочи отправится самолёт МЧС Ил-76, он доставит в район поисковой операции специалистов, имеющих опыт глубоководных работ на больших глубинах. Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами «Фалькон».

11.20

Расследование уголовного дела о крушении самолёта Ту-154 Минобороны над Чёрным морем по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Центральный аппарат СК. Об этом сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко. «Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полётов, повлекшее тяжкие последствия»), по факту крушения самолёта Ту-154 в Краснодарском крае передано в Центральный аппарат СК России для проведения наиболее полного и объективного расследования», - сообщила она.

11.30

Состоялся брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением ТУ-154 в районе Сочи по состоянию на 11 часов.