Надоела нам заграница и Финляндия нам не мила

За 2016 год восточную границу Финляндии пересекли 8 млн 771 тысяча человек, сообщает Пограничная охрана Финляндии. Количество пересечений уменьшилось на 5% по сравнению с предыдущим годом.

За год финны пересекли границу 2 млн 802 тысячи раз - на 90 тысяч раз меньше, чем в 2015 году. Количество россиян сократилось ещё сильнее - на 371 тысячу, то есть на 6%. В прошлом году было зафиксировано 5 млн 619 тысяч пересечений границы гражданами России.

Больше всего цифры упали на погранпунктах Салла (-14%), Рая-Йоосеппи (-12%) и Иматра (-12%).

Спад, однако, наблюдался не на всех таможнях. В Вайниккала количество пассажиров выросло на 6%, в Куусамо на 4%, а в Вартиус – на 1%.

Несмотря на то, что в целом цифры несколько снизились по сравнению с 2015 годом, с сентября они снова пошли в гору.

Как сообщает Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии, в ходе различных проверок за год было выявлено более 140 поддельных документов, из которых 78 касались паспортов и других личных документов, а 55 – техпаспортов автомобилей, сообщает служба новостей «Yle».