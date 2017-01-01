Общественная телерадиокомпания «Yle» в Финляндии начинает экономить на иноязычных передачах

С сегодняшнего дня перестают выходить радионовости на русском языке. Это позволит редакции высвободить ресурсы для подготовки собственных репортажей и аналитических материалов, а также для сотрудничества с другими редакциями.

Общественная телерадиокомпания «Yle» приняла решение о прекращении вещания ежедневных радионовостей на русском языке на волнах «Yle Radio Suomi». Вчера, 31 декабря, в эфир вышел последний четырехминутный выпуск в 21.35, который провела Катя Лиукконен.

По словам руководства «Yle», это решение позволит редакции высвободить ресурсы для подготовки собственных репортажей и аналитических материалов, а также для сотрудничества с другими редакциями. «Yle» считает новости на русском языке важной частью своей новостной службы. Согласно исследованиям, живущие в Финляндии русскоязычные считают «Yle» достоверным источником информации.

В будущем редакция продолжит выпускать ежедневный пятиминутный выпуск телевизионных новостей в 16.50 на первом канале «Yle», а остальные усилия сосредоточит на интернет-материалах.

Прекращается также телевизионные новости на английском языке в 15.05. Последний выпуск выйдет на канале «Yle TV1» 27 февраля, сообщает служба новостей «Yle».