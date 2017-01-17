Огромная льдина-карусель вертится в Хельсинки

Льдина-карусель весом 200 тонн и диаметром 36 м, построенная в районе Куусилуото в Хельсинки, вращается по кругу с помощью солнечной энергии.

В Хельсинки появилась огромная льдина-карусель, на которой можно даже париться в сауне. Автор проекта – изобретатель Янне Кяпюлехто, сообщает служба новостей «Yle».