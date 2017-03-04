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Россия. Мир04.03.17 09:07

Рабочая группа предлагает избавиться от «ловушек из поощрений» для безработных

Рабочая группа Министерства финансов Финляндии считает, что устройство на работу будет интересовать тысячи людей, если изменить принципы выдачи пособия на жильё, ужесточить условия выдачи пособий по безработице и сократить плату за дневной уход.

По мнению правительства, так называемые ловушки из поощрений, требуют кардиального пересмотра с целью достижения 72% трудовой занятости до окончания срока полномочий правительства. Рабочая группа Министерства финансов обнародовала доклад, в котором перечислены возможные методы улучшения ситуации с трудоустройством.

Ловушками из поощрений называют ситуации, в которых трудоустройство не помогает улучшить общий уровень доходов.

Рабочая группа считает, что в дальнейшем стоило бы уделить отдельное внимание принципам выплаты жилищных пособий, финансовой поддержки трудоустроенных членов семей, а также пособий по безработице.

При этом рабочая группа не рекомендует пересмотр налогообложения на заработок, субсидированной зарплаты, НДС и регулирования арендной платы.

В своём докладе рабочая группа не затрагивает вопросов региональной мобильности, предлагая сделать упор на улучшение функциональности жилищного рынка.

На сегодняшний день безработный может зарабатывать до 300 евро в месяц, не теряя части пособия. Рабочая группа рассмотрела модель, при которой разрешённый заработок повысился бы до 600 евро в месяц, само же пособие одновременно понизилось бы на 0,50 евро в день. Предположительно, это увеличило бы количество людей с частичной трудовой занятостью на 3500 человек.

Рабочая группа считает, что изменения стоит вводить либо как временные, либо только применительно к получающим пособие по безработице.

В Финляндии дошкольное воспитание оплачивается частично путём взимания клиентской платы и частично государством, из налоговых средств. Таким образом, уровень оплаты дошкольного воспитания влияет на процесс трудоустройства, как в случае безработных, так и в случае получающих пособие по домашнему уходу. Особенно в многодетных семьях значение может быть существенным.

Рабочая группа считает, что мотивацию к трудоустройству можно улучшить, например, сократив уровень клиентской платы за дошкольное образование, пишет служба новостей «Yle».

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