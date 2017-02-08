Россия неизменно открыты для широкого взаимовыгодного сотрудничества с соседями в Арктике – Сергей Лавров

Россия открыта для широкого взаимовыгодного сотрудничества с нашими соседями в Арктике. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветственном слове к участникам заседания руководящего комитета Арктического экономического совета, которое впервые проходит в РФ.

«Наша страна как один из инициаторов создания этого института настроена на оказание максимального содействия его работе по наращиванию конструктивного деполитизированного взаимодействия в Арктике в интересах ее устойчивого развития, процветания проживающих там народов», - подчеркнул глава МИД РФ.

- Заинтересованы в том, чтобы Совет активно содействовал расширению контактов между деловыми кругами наших государств, выработке стратегии развития и рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности арктического региона, - отметил Сергей Лавров. - Неизменно открыты для широкого взаимовыгодного сотрудничества с нашими соседями в Арктике, в том числе для совместной реализации проектов в Арктической зоне РФ по самому широкому спектру направлений - от транспорта и энергетики до туризма и экологии.

Министр высказал убеждение в том, что «такая деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению мира и стабильности в регионе, утверждению ценностей равноправного взаимоуважительного партнерства в мировых делах», пишет ТАСС.