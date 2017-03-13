Российская группа инспекторов с 13 по 17 марта планирует провести инспекцию одного из районов на территории Норвегии

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. «Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тысяч кв. км», - сказал Рыжков.

В ходе инспекции российская группа посетит учебные районы и полигоны, получит брифинги от командования формирований и воинских частей Норвегии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.