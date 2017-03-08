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Россия. Мир08.03.17 19:54

Российским феминисткам мало поздравлений с 8 Марта от Путина, они хотят сами сидеть в Кремле

В Москве задержаны несколько активисток, которые пытались вывесить на кремлевской стене баннер с надписью: «200 лет мужчины у власти. Долой!», сообщает «РБК» со ссылкой на «ОВД-Инфо»  и на активистку Елену Безрукову.

По её информации, правоохранители задержали активисток Елену Тищенко, Александру Орлову, Марину Тимофееву и Леду Гарину. Кроме того, были задержаны фотограф Аркмана Ардена и две журналистки «Новой газеты» - Елена Костюченко и Анна Артемьева. Всех доставили в ОВД «Китай-город».

Безрукова уточнила, что девушки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер с надписью: «200 лет мужчины у власти. Долой!»

Как сообщает «Дождь», активистки также принесли с собой плакаты «Нас большинство» и «Женщину - в президенты».

Фотограф Алексей Абанин опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой видно баннер, вывешенный на Угловой Арсенальной башне Кремля. На нём написано: «Национальная идея - феминизм».

Позже одна из задержанных активисток - Елена Тищенко - на своей странице в «Facebook» сообщила, что всех задержанных отпустили.

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