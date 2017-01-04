ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Високосный 2016 год сдаёт дела году Петуха, или Новый год шагает по планетеТелеМамы: Это так здорово готовиться к Новому году всем вместе – от мала до велика!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Россия. Мир04.01.17 09:49

Судный день отложили до 6 января

Представители американского разведывательного сообщества отложили до 6 января спецбрифинг для избранного президента США Дональда Трампа по поводу кибератак, в которых действующая администрация обвиняет Москву. Об этом республиканец объявил 3 января на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. «Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Возможно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно», - написал Трамп.

Как сообщил 3  января Шон Спайсер, выдвинутый Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома, спецбрифинг должен состояться на этой неделе, но после того, как уходящий президент Барак Обама получит итоговый доклад спецслужб на этот счет. В понедельник в интервью телеканалу «Fox News» Спайсер заявил, что разведка США пока не смогла представить избранному президенту убедительных доказательств причастности РФ к хакерским нападениям на электронные системы американских политических организаций, пишет ТАСС.

Напомним, Вашингтон 29 декабря ввел санкции, которые коснулись ряда российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства управления. Также власти США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Американские власти связывают эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет РФ.

Российские власти неоднократно отвергали причастность к кибератакам. О новых санкциях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что они являются проявлением агрессии.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 67 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:15«Среда обитания: Градус праздника». Документальный цикл (12+)12:10«Любовь и страхи Марии». Художественный фильм (16+)14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)15:00«Мама». Художественный фильм-мюзикл (6+)16:30«Цыган». Художественный фильм, серия 3 (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоВ Мурманской области отмечался существенный рост долгов по оплате труда в декабре текущего года-PRO ВалютуГод начался с падения стоимости доллара и евро по отношению к рублюРубль на 31 декабря уходит ослабевшим-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%Центр управления сетями Колэнерго продолжает приём основных транзитных линий электропередачи 110-150 кВ в технологическое управление-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему Дед Мороз не отвечает за снег и лёд на улицах городов и посёлков?-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения