Судный день отложили до 6 января

Представители американского разведывательного сообщества отложили до 6 января спецбрифинг для избранного президента США Дональда Трампа по поводу кибератак, в которых действующая администрация обвиняет Москву. Об этом республиканец объявил 3 января на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. «Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Возможно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно», - написал Трамп.

Как сообщил 3 января Шон Спайсер, выдвинутый Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома, спецбрифинг должен состояться на этой неделе, но после того, как уходящий президент Барак Обама получит итоговый доклад спецслужб на этот счет. В понедельник в интервью телеканалу «Fox News» Спайсер заявил, что разведка США пока не смогла представить избранному президенту убедительных доказательств причастности РФ к хакерским нападениям на электронные системы американских политических организаций, пишет ТАСС.

Напомним, Вашингтон 29 декабря ввел санкции, которые коснулись ряда российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства управления. Также власти США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Американские власти связывают эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет РФ.

Российские власти неоднократно отвергали причастность к кибератакам. О новых санкциях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что они являются проявлением агрессии.