В Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из России

5 января в Финляндии потребление электроэнергии достигло рекордного для этой зимы уровня. В области импорта энергии также были побиты былые рекорды.

Крепкие морозы привели к резкому росту потребления электроэнергии. Утром потребление мощности в энергосистеме страны поднялось до 14206 МВт, из которых рекордные 4755 МВт были импортированы.

Например, из России импортируется на данный момент максимально возможный объём электроэнергии по линии Выборг – Лаппеенранта, в общей сложности 1450 МВт. На практике это означает, что вся энергия, производимая энергостанцией вблизи Санкт-Петербурга, поступает в Финляндию.

По прогнозам компании «Fingrid», отвечающей за финские электросети, новый рекорд потребления электроэнергии этой зимы был установлен уже в 5 января вечером, когда потребление мощности в энергосистеме страны превысит 14500 МВт.

Несмотря на огромное потребление, электричества хватит всем. «Сеть работает хорошо, а электроэнергию мы сможем импортировать и из Северных стран», - заявил представитель «Fingrid» Арто Пахкин.

О доступности электроэнергии говорит и то, что, несмотря на резкий скачок в потреблении, оптовые цены на энергию остаются на довольно низком уровне. Днём на оптовом рынке цена составляла примерно 44 евро за МВТ/ч, сообщает служба новостей «Yle».