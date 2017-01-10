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Россия. Мир10.01.17 07:45

В Норвегии зарегистрирована вспышка инфекционной анемии атлантического лосося

По информации главного ветеринарного врача Норвегии Кристины Ландсверк, в графстве Финнмарк (местность Kleppnes) зарегистрирована вспышка инфекционной анемии атлантического лосося (ISA).

На ферме принадлежащей компании Grieg Seafood содержится более 1,3 миллиона единиц рыбы средним весом 0,985 кг.

Норвежский орган по безопасности пищевых продуктов согласовал уничтожение всей содержащейся на ферме рыбы в срок до 31 января 2017 года. Садки после освобождения будут подготовлены к зарыблению смолтом уже весной - летом 2017 года.

Напомним, Государственная ветеринарная служба Мурманской области столкнулась с клиническими признаками инфекционной анемии лососевых рыб в ПАО «Русский Лосось» в сентябре 2015 года.

Вирусологические исследования проб проведенные ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко (г.Москва) подтвердили наличие возбудителя инфекционной анемии лососевых. Кроме того, на фоне вирусного заболевания и общего ослабления иммунитета была выявлена сопутствующая инфекция – миксобактериоз.

В настоящее время товарное выращивание рыбы на фермах ПАО «Русский Лосось» не осуществляется.

Наша справка:

Инфекционная анемия атлантического лосося (ИААЛ, Infectious salmon anemia, ISA) - острое, тяжёло протекающее заболевание постсмолтов лосося, сопровождающееся сильно выраженной анемией и высокой смертностью рыб. Наносит значительный ущерб товарному производству.

При обнаружении заболевания на ферме нетоварную рыбу уничтожают, товарную направляют на убой. После убоя или уничтожения всей инфицированной рыбы из конкретной фермы, ферма подвергается дезинфекции и трехмесячному парованию. После этих мероприятий ферма объявляется благополучной и готовой к ввозу нового посадочного материала.

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