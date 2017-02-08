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Россия. Мир08.02.17 14:12

В норвежском Варде открывается фестиваль патриотического кино «Северный характер. Уроки истории»

С 10 по 12 февраля в городе Вардё (Норвегия) будет проходить кинофестиваль патриотического кино «Северный характер. Уроки истории». Идея этого проекта родилась в прошлом году во время работы российско-норвежской экспертной группы по истории партизанской борьбы с фашизмом на Севере в 1941-1944 гг.

В декабре 2016 года в Мурманске состоялась встреча участников рабочей группы, где среди прочих обсуждалась идея организации кинофестиваля патриотического кино в Вардё. Целью этого культурного мероприятия является распространение знаний об истории борьбы и победы над фашизмом в суровых условиях Советского Заполярья и Северной Норвегии в 1941-1944 гг., а также популяризация внутреннего и трансграничного военно-патриотического и научно-образовательного туризма по местам этих событий.

Организаторами фестиваля являются: Губернское собрание Финмарка, Правительство Мурманской области, кинофестиваль «Северный характер», администрация Вардё, Мурманское областное отделение Российского географического общества, телеканал ТВ-21, музей Вардё, Коларктик, Норвежский Баренц секретариат, АНО «Щит».

Фестиваль не случайно называется «Северный характер. Уроки истории». Жители Вардё смогут увидеть фильмы из коллекции мурманского кинофестиваля «Северный характер». Это картины, получившие Гран-при на форуме в заполярной столице, такие как документальные ленты шведского кинорежиссёра Гуниллы Брески «Ночные ведьмы» и «Серое одеяло с вышитыми цветами». Зрителям представят работы мурманского журналиста Петра Широбокова «На уровне сердца» и «13 теней войны», рассказывающих о действиях диверсионно-разведывательных групп на оккупированной норвежской территории, состоящих из русских разведчиков и норвежских патриотов. Авторы фильма «Нормандия Неман. Монолог» специально приедут в Вардё, чтобы лично представить норвежцам свою ленту.

Организаторы фестиваля патриотического кино отобрали для показа несколько документальных лент, созданных норвежскими и российскими кинематографистами. Кроме того жителям Вардё представят художественный фильм 1974 года. Норвежские зрители увидят картину совместного производства киностудий Ленфильм (СССР) и Тимфильм (Норвегия) «Под каменным небом» (авторы сценария – Юрий Нагибин, Сигбьёрн Хёльмебак, режиссёры-постановщики – Кнут Андерсен, Игорь Масленников). Несмотря на свою уникальность и замечательный актёрский состав, этот фильм, снятый к 30-летию освобождения Восточного Финнмарка советскими войсками, практически не известен широкой публике, как в России, так и в Норвегии. Фестиваль в Вардё даст замечательную возможность вспомнить и прочувствовать эту и другие славные и трагические страницы общей истории двух стран.

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