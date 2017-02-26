Юха Ромппанен совершил путешествие на собачьей упряжке в память о своём отце и в честь столетия независимости Финляндии

В память о своём отце и в честь столетнего юбилея Финляндии житель Контиолахти Юха Ромппанен решил совершить необычное путешествие на собачьей упряжке вдоль финляндско-российской границы. За 18 дней Ромппанен проехал больше тысячи километров.

Он начал свой длинный путь в сложных, малоснежных условиях на севере страны.

– Когда мы выехали из Виролахти 7 февраля, снега было очень мало вплоть до регионов, расположенных южнее Китее. После озера Тохмаярви ситуация со снегом улучшилась, – рассказывает Ромппанен.

Собаки, по словам путешественника, отлично справились с поставленной задачей, несмотря на то, что мороз и скользкий лёд привели к небольшим травмам. Однако справиться с этими невзгодами помог один день отдыха.

Во время путешествия Ромппанену встречались как туристы, так и местных оленеводы, с которыми завязалась крепкая дружба.

– Я встретил двух джентльменов из Дании, с которыми мы вечером распили чай. Встреченные мною на севере оленеводы, вероятно, навсегда останутся моими друзьями, – с улыбкой говорит Ромппанен, пишет служба новостей «Yle».