Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группыКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Северо-Западный федеральный округ09.02.17 06:10

Электробусы КАМАЗ могут в Санкт-Петербурге вытеснить дизельные автобусы

За все время тестовой эксплуатации, которая началась в мае 2016 года в «Сколково», затем продолжилась в Москве и в Санкт-Петербурге, электробус прошёл уже свыше 12 тысяч км. После успешных испытаний в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», новейший электробус второго поколения КАМАЗ Drive Electro с более эффективными литий-титанатными аккумуляторами продолжает тестовую эксплуатацию в СПб ГУП «Горэлектротранс» в феврале этого года.

Электробус КАМАЗ-6282, разработанный совместно с российской научно-технической компанией Drive Electro, тестировался Пассажиравтотрансом на маршруте № 9 в Санкт Петербурге. Всего за 55 дней электробус перевез более 16 тысяч пассажиров. Пассажиры и водители отметили плавный ход электробуса, бесшумность, быстрый разгон и отсутствие запахов.

Длина маршрута № 9 в прямом направлении (от остановки «Автобусная улица» до остановки «Пл. Мужества») составляет 9,28 км, а в обратном направлении – 11,18 км. Средняя протяженность маршрутов в российских городах составляет примерно 15 км. При этом отличие электротранспорта состоит в том, что в пробках энергии расходуется значительно меньше, чем при работе двигателя внутреннего сгорания.

Уникальность электробусов второго поколения, к которым относится КАМАЗ Drive Electro, состоит в оснащении литий-титанатными (LTO) аккумуляторами, которые обладают рядом преимуществ по сравнению со всеми другими типами аккумуляторов, которые используются в России и частично за рубежом (первое поколение аккумуляторов – литий-железофосфатные и литий-марганцевые). Во-первых, это единственные аккумуляторы, которые успешно заряжаются при низких температурах: по данным Гидрометцентра, в Санкт-Петербурге в январе 2017 года, когда электробус успешно работал на маршруте, температура опускалась до -19 градусов. Во-вторых, на то, чтобы зарядить электробус нового поколения, требуется всего 6 минут, что в 20 раз меньше среднего времени зарядки электробуса первого поколения. В-третьих, масса аккумуляторов электробуса второго поколения значительно ниже, что дает дополнительное преимущество, заключающееся в возможности перевозить большее количество пассажиров. В-четвертых, батарея рассчитана, как минимум, на 20 000 циклов полного заряда/разряда, а это более 15 лет интенсивной эксплуатации. Наконец, эти батареи считаются самыми безопасными в мире, а срок гарантии на них – более пяти лет.

Несмотря на то, что электробус в два раза дороже, он окупается уже в середине своего жизненного цикла благодаря низкой стоимости обслуживания и эксплуатации.  Основная его стоимость - «силовая начинка», переживает и кузов. Кроме того, электротранспорт имеет стабильную тенденцию снижения стоимости с увеличением объемов производства. Уже сейчас, по подсчетам специалистов автобусного парка № 2 г. Санкт-Петербурга, электробус на 45 рублей в час дешевле дизельного.

По словам главного конструктора по автомобильным агрегатам и спецтехнике ПАО КАМАЗ Андрея Савинкова, многие транспортные предприятия различных субъектов РФ хотят протестировать электробус на своих маршрутах: «Мы предлагаем на собственном опыте убедиться, что электробус КАМАЗ – это надежное и экологически чистое транспортное средство, соответствующее всем самым современным международным стандартам и способное бесперебойно обеспечивать пассажироперевозки на любом маршруте в любых погодных условиях».

Генеральный директор компании «Drive Electro» Сергей Иванов рассказал, что на следующем этапе планируется установка на маршрутах движения станций ультрабыстрой зарядки, которые смогут заряжать электробус всего за 6 минут. Первая станция будет установлена в «Сколково» уже в феврале этого года. «Если в городе есть трамваи или троллейбусы, значит, вся самая дорогостоящая часть инфраструктуры уже имеется. К сожалению, в последние 25 лет многие муниципалитеты сокращали маршруты электротранспорта. Однако самое ценное, тяговые подстанции, как правило, оставались нетронутыми. Для электробусов нужны именно они», - отметил Сергей Иванов. Он пояснил, что альтернативой троллейбусу электробус может стать в новых районах: «Если тянуть туда контактную сеть и ставить подстанции, это будет стоить порядка 60 миллионов рублей за каждый километр. Дешевле и правильнее с точки зрения экологии пустить в новый микрорайон электробус или троллейбус с большим автономным ходом. А вообще, электробусами в первую очередь надо заменять не троллейбусы, а дизельные автобусы, особенно если они класса Евро-3 и тем более Евро-2».

70% - доля автомобильного транспорта в загрязнении городской среды. Большую часть урона экологии и здоровью горожан приносит общественный и коммерческий транспорт. Переход на электрическую тягу может стать одним из главных способов повысить качество жизни в городах. 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 406 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире10:00«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«Пандора». Художественный сериал, 3 серия (16+)12:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики начали снижать цены на топливо, а на АЗС они продолжают ростПрокуратура Мурманской области отстаивает права северян в сфере оплаты труда-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 32 копейки, евро – на 21 копейкуДоллар и евро продолжили рост-PRO ЭнергетикуПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями ЗаполярьяКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтч-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения