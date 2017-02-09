Электробусы КАМАЗ могут в Санкт-Петербурге вытеснить дизельные автобусы

За все время тестовой эксплуатации, которая началась в мае 2016 года в «Сколково», затем продолжилась в Москве и в Санкт-Петербурге, электробус прошёл уже свыше 12 тысяч км. После успешных испытаний в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», новейший электробус второго поколения КАМАЗ Drive Electro с более эффективными литий-титанатными аккумуляторами продолжает тестовую эксплуатацию в СПб ГУП «Горэлектротранс» в феврале этого года.

Электробус КАМАЗ-6282, разработанный совместно с российской научно-технической компанией Drive Electro, тестировался Пассажиравтотрансом на маршруте № 9 в Санкт Петербурге. Всего за 55 дней электробус перевез более 16 тысяч пассажиров. Пассажиры и водители отметили плавный ход электробуса, бесшумность, быстрый разгон и отсутствие запахов.

Длина маршрута № 9 в прямом направлении (от остановки «Автобусная улица» до остановки «Пл. Мужества») составляет 9,28 км , а в обратном направлении – 11,18 км . Средняя протяженность маршрутов в российских городах составляет примерно 15 км . При этом отличие электротранспорта состоит в том, что в пробках энергии расходуется значительно меньше, чем при работе двигателя внутреннего сгорания.

Уникальность электробусов второго поколения, к которым относится КАМАЗ Drive Electro, состоит в оснащении литий-титанатными (LTO) аккумуляторами, которые обладают рядом преимуществ по сравнению со всеми другими типами аккумуляторов, которые используются в России и частично за рубежом (первое поколение аккумуляторов – литий-железофосфатные и литий-марганцевые). Во-первых, это единственные аккумуляторы, которые успешно заряжаются при низких температурах: по данным Гидрометцентра, в Санкт-Петербурге в январе 2017 года, когда электробус успешно работал на маршруте, температура опускалась до -19 градусов. Во-вторых, на то, чтобы зарядить электробус нового поколения, требуется всего 6 минут, что в 20 раз меньше среднего времени зарядки электробуса первого поколения. В-третьих, масса аккумуляторов электробуса второго поколения значительно ниже, что дает дополнительное преимущество, заключающееся в возможности перевозить большее количество пассажиров. В-четвертых, батарея рассчитана, как минимум, на 20 000 циклов полного заряда/разряда, а это более 15 лет интенсивной эксплуатации. Наконец, эти батареи считаются самыми безопасными в мире, а срок гарантии на них – более пяти лет.

Несмотря на то, что электробус в два раза дороже, он окупается уже в середине своего жизненного цикла благодаря низкой стоимости обслуживания и эксплуатации. Основная его стоимость - «силовая начинка», переживает и кузов. Кроме того, электротранспорт имеет стабильную тенденцию снижения стоимости с увеличением объемов производства. Уже сейчас, по подсчетам специалистов автобусного парка № 2 г . Санкт-Петербурга, электробус на 45 рублей в час дешевле дизельного.

По словам главного конструктора по автомобильным агрегатам и спецтехнике ПАО КАМАЗ Андрея Савинкова, многие транспортные предприятия различных субъектов РФ хотят протестировать электробус на своих маршрутах: «Мы предлагаем на собственном опыте убедиться, что электробус КАМАЗ – это надежное и экологически чистое транспортное средство, соответствующее всем самым современным международным стандартам и способное бесперебойно обеспечивать пассажироперевозки на любом маршруте в любых погодных условиях».

Генеральный директор компании «Drive Electro» Сергей Иванов рассказал, что на следующем этапе планируется установка на маршрутах движения станций ультрабыстрой зарядки, которые смогут заряжать электробус всего за 6 минут. Первая станция будет установлена в «Сколково» уже в феврале этого года. «Если в городе есть трамваи или троллейбусы, значит, вся самая дорогостоящая часть инфраструктуры уже имеется. К сожалению, в последние 25 лет многие муниципалитеты сокращали маршруты электротранспорта. Однако самое ценное, тяговые подстанции, как правило, оставались нетронутыми. Для электробусов нужны именно они», - отметил Сергей Иванов. Он пояснил, что альтернативой троллейбусу электробус может стать в новых районах: «Если тянуть туда контактную сеть и ставить подстанции, это будет стоить порядка 60 миллионов рублей за каждый километр. Дешевле и правильнее с точки зрения экологии пустить в новый микрорайон электробус или троллейбус с большим автономным ходом. А вообще, электробусами в первую очередь надо заменять не троллейбусы, а дизельные автобусы, особенно если они класса Евро-3 и тем более Евро-2».

70% - доля автомобильного транспорта в загрязнении городской среды. Большую часть урона экологии и здоровью горожан приносит общественный и коммерческий транспорт. Переход на электрическую тягу может стать одним из главных способов повысить качество жизни в городах.