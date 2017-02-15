Глава Карелии Худилайнен объявил о решении досрочно сложить полномочия

Глава Карелии Александр Худилайнен, возглавляющий республику с 2012 года, заявил о решении досрочно уйти в отставку.

«Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимирову Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия. Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь её развития», - сказал Худилайнен журналистам, пишет ТАСС.