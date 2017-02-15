Северо-Западный федеральный округ15.02.17 10:15
Глава Карелии Худилайнен объявил о решении досрочно сложить полномочия
Глава Карелии Александр Худилайнен, возглавляющий республику с 2012 года, заявил о решении досрочно уйти в отставку.
«Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимирову Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия. Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь её развития», - сказал Худилайнен журналистам, пишет ТАСС.
Комментарии
Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-Нам интересно Ваше мнение13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 182 человека
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливоРоссийский собес крепчает, но не спасает россиян от нищеты-PRO ВалютуЕвро просело на 1,27 рубля, доллар – почти на 97 копеекРубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть-PRO ЭнергетикуКолэнерго работает в режиме повышенной готовностиЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона-PRO ЖКХАО «Мончегорская теплосеть» переходит на прямые платежи с населениемПлановые отключения в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию