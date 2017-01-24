Масштабные дорожные работы на федеральных дорогах Карелии и Мурманской области были выполнены в 2016 году

По итогам прошлого года отремонтировано 372 км федеральных дорог Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала» и А-119 «Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на территории двух регионов.

Осенью 2016 года завершен один из крупнейших дорожных проектов в Заполярье. После реконструкции введено в эксплуатацию 15 километров современной дороги I технической категории Подъезда к городу Мурманску.

Капитально отремонтировано 63,8 км федеральных автодорог в Республике Карелия. Из них 53,2 км - это капитальные ремонты автодороги А-119 «Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 «Кола». Ремонтно-восстановительные работы на участках автодороги А-119 успешно ведутся третий год. К концу 2016 года 190,692 км (78% от протяженности) из 242,4 км автодороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола», находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кола», приведены в нормативное состояние.

Более 183 км федеральной дорожной сети двух регионов отремонтировано по итогам дорожного сезона 2016 года: 152 километра в Карелии и 31 километр в Мурманской области. Еще почти 110 километров дорожного покрытия на автодорогах «Кола» и «Сортавала» восстановлены с помощью устройства защитных слоев и поверхностной обработки покрытия.

В прошлом году на федеральных трассах обновлены 8 искусственных сооружений, общей протяженностью 703 пог.м. Капитально отремонтировано 5 мостов и путепроводов в Карелии и 2 в Мурманской области. Еще один мост в Мурманской области отремонтирован на 1377 километре автодороги «Кола». Отремонтировано 30 водопропускных труб.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП Росавтодор модернизировал два светофорных объекта в черте г. Медвежьегорска Республики Карелия на 631-м и 632-м км трассы А-119 Вологда – Медвежьегорск – автодорога Р-21. Также были размещены новые дорожные знаки, нанесена разметка холодным пластиком.

Помимо ремонтных работ в 2016 году на автодороге А-121 «Сортавала» федеральные дорожники начали строительство 16 км линии наружного освещения в населенных пунктах Вуорио, Хюмпеля, г. Сортавала, Рауталахти, Ляскеля. Работы по повышению уровня обустройства автодороги «Сортавала» будут завершены грядущей весной.